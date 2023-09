Nestlé está próxima de fechar compra da Kopenhagen

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Nestlé está muito próxima de concluir a compra da marca de chocolates Kopenhagen, disse uma fonte à Folha. O contrato, contudo, ainda não foi assinado.

A marca brasileira Kopenhagen é controlada pela gestora americana Advent International desde 2020.

Procuradas, Nestlé e Kopenhagen disseram que não podem se manifestar antes da conclusão da aquisição.

Caso confirmado, o negócio, que inclui a Brasil Cacau, do mesmo controlador, ocorre cerca de três meses depois de o Tribunal do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovar a compra da Garoto pela Nestlé.

Na ocasião, um dos termos do acordo com a autarquia estabelecia que o grupo suíço Nestlé se comprometesse a não adquirir ativos que representassem pelo menos 5% do mercado de chocolates no Brasil por cinco anos.

A Kopenhagen possui, somada à Brasil Cacau, mais de 800 lojas no Brasil.

Recentemente, a multinacional suíça anunciou um aumento de investimento no total de R$ 2,7 bilhões no Brasil até 2026. O intuito, segundo a companhia, é expandir no país as suas fábricas de chocolates e biscoitos, que correspondem a uma fatia relevante da empresa.