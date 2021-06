Navio desgovernado bate em estação de balsas no porto de Santos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um navio de contêineres da operadora Hamburg Süd bateu na estação de balsas de Guarujá, no litoral paulista, no início da tarde deste domingo (20). Segundo a Secretaria de Transportes, não houve feridos e as causas estão sendo apuradas pela Capitania dos Portos.

Imagens divulgadas em redes sociais mostram o navio, chamado Cap San Antonio, batendo em um dique após a estação. Um rasgo no casco da embarcação foi aberto.

O acidente ocorreu na estação de Guarujá, diz o Departamento Hidroviário da Secretaria de Transportes. A travessia das balsas entre a cidade e Santos ficou paralisada por uma hora, mas já funciona normalmente.

Segundo o site especializado em rastreamento de navios Marine Traffic, o Cap San Antonio deixou Santos com destino ao porto de Paranaguá, no Paraná. Por volta das 15h30 deste domingo, ele estava na área de ancoragem do porto de Santos.

A Santos Port Authority, que gerencia o porto, ainda não se manifestou sobre o acidente. A reportagem ainda tenta contato com a operadora do navio.