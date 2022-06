Não sou procurador nem policial para comentar assédio na Caixa, diz Lula

Uma funcionária do banco disse ao jornal Folha de S.Paulo que os assédios do presidente da Caixa aconteciam diante de todos, dentro e fora da instituição.

Depois que o caso veio à tona, a Caixa cancelou a coletiva de imprensa que estava marcada para esta quarta sobre o Ano Safra 2022/23, com a presença do presidente.

As denúncias de assédio contra o presidente do banco foram reveladas nesta terça-feira (28) pelo portal Metrópoles, que relata a existência de uma investigação no Ministério Público Federal.

"As mulheres normalmente no ambiente de trabalho têm que sofrer caladas porque sabem que receberão um aviso prévio e serão demitidas se não aceitarem esse assédio", disse. "Não vão aceitar, não podem aceitar, e qualquer dirigente, ainda mais numa Caixa Econômica Federal [...], o presidente de uma estatal. Tem que ser sumariamente demitido".

Durante sua participação, o pedetista foi informado sobre a potencial troca no comando da Caixa. "A autoridade pública que usa do seu poder para constranger sexualmente mulheres é um bandido, tinha que ser demitido e responder pela cadeia", afirmou. ​

