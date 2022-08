'Não queremos a chinesada entrando no Brasil', diz Guedes

Para 2023, a expectativa de Guedes é que o avanço seja maior. "No ano que vem, como a inflação já cai neste ano e no ano que vem cai de novo, o juro começa a descer, [o Brasil] vai crescer mais de 2,5%, vai ser 3%, vai ser 3,5%. Vamos crescer mais ainda."

O chefe da pasta econômica disse esperar ver redução da Selic logo após a virada do ano. Segundo ele, os juros altos estão segurando o crescimento do país em 2022. "O Brasil já estaria crescendo 4% neste ano. Como o juro está bem alto para frear a inflação, está crescendo 'só' 2,5%", afirmou.

No início de agosto, o Copom (Comitê de Política Monetária) elevou a taxa básica de juros (Selic) em 0,5 ponto percentual, a 13,75% ao ano, e disse que avaliará a necessidade de uma nova alta de menor magnitude no próximo encontro, em setembro.

"Todo mundo dormiu ao volante, o nosso [Banco Central] foi o primeiro a acordar, cochilou um pouquinho também, mas foi o primeiro a acordar porque nós sacudimos. Você é independente. Acorda, pô. Você é independente. Na mesma hora, começou a subir [os juros]", disse Guedes em evento com empresários do agronegócio no Rio Grande do Sul.

Na quarta-feira (24), o governo publicou um decreto em que blinda os bens fabricados na Zona Franca de Manaus de redução de IPI, com objetivo de destravar um corte de 35% em aproximadamente 4.000 produtos fabricados em outras regiões do país.

