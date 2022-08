Na Fiesp, Lula teve plateia maior, acenou ao agro e pegou caneta no chão para mostrar vigor a empresários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série de encontros da Fiesp com os presidenciáveis na sede da entidade, em São Paulo, teve a maior plateia nesta terça (9), quando o ex-presidente Lula (PT) foi recebido. Segundo a Fiesp, foi preciso adicionar cadeiras no fundo do salão para acomodar cerca de 300 pessoas que compareceram. As rodadas anteriores, com Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Felipe D'Ávila (Novo) tiveram públicos menores.

