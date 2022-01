Na China, unidade da Evergrande quer adiar pagamento de juros sobre bônus

A principal unidade da China Evergrande, a gigante imobiliária chinesa que enfrenta grave crise de liquidez desde o ano passado, terá reunião com investidores entre os dias 7 e 10 para discutir o possível adiamento de pagamentos sobre mais de 4,5 bilhões de yuans (US$ 708,1 milhões) em bônus. Em comunicado à Bolsa de Shenzhen, o Hengda Real Estate Group, subsidiária não listada da Evergrande, disse querer postergar alguns pagamentos sobre bônus de três anos que foram emitidos em 2020. A unidade disse que pedirá que o pagamento de juros sobre bônus que vence no sábado (8) seja remarcado para julho, assim como o adiamento de uma opção que permite a investidores venderem seus papéis de volta neste fim de semana. Na reunião, também será proposto que os ajustes não sejam considerados um calote técnico. Fonte: Dow Jones Newswires.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.