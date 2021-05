Na China, PBoC decide elevar compulsório sobre depósitos em moeda estrangeira

O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central chinês) anunciou nesta segunda-feira (31) que irá elevar o compulsório sobre depósitos em moeda estrangeira, de 5% para 7%. A medida entra em vigor a partir do dia 15 de junho, informou o PBoC em breve comunicado.

