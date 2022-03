Na Alemanha, índice IFO de sentimento das empresas cai a 90,8 em março

O chamado subíndice de expectativas econômicas do IFO diminuiu de 98,4 pontos em fevereiro para 85,1 pontos em março. No mesmo período, o subíndice de condições atuais recuou de 98,6 pontos a 97 pontos. A pesquisa mensal do IFO envolve cerca de nove mil empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.

O resultado deste mês ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal , que previam queda do indicador a 93,5 pontos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.