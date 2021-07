Na Alemanha, índice IFO de sentimento das empresas cai a 100,8 em julho

"Gargalos de oferta e preocupações com o aumento do número de infecções por covid-19 estão pesando na economia alemã", disse o presidente do IFO, Clemens Fuest. As empresas avaliaram sua situação atual de negócios como melhor, mas suas expectativas para os próximos meses eram significativamente menos otimistas, ressaltou o instituto.

O chamado subíndice de expectativas econômicas do IFO recuou de 103,7 pontos em junho para 101,2 pontos em julho, enquanto o subíndice de condições atuais subiu de 99,7 para 100,4 pontos no mesmo período.

