Na Alemanha, índice GfK de confiança do consumidor para janeiro cai a -7,3

O índice de confiança do consumidor da Alemanha caiu de -6,8 pontos em dezembro para -7,3 pontos em janeiro, segundo projeção divulgada nesta terça-feira pelo instituto alemão GfK. A leitura de dezembro foi ligeiramente revisada para baixo, de -6,7 pontos originalmente. O resultado de janeiro ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo, que previam queda do indicador a -9,5 pontos, mas sugere que a confiança na Alemanha vai piorar pelo terceiro mês consecutivo em meio à nova onda de infecções por covid-19 que a Europa está enfrentando. O GfK utiliza dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor do mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.