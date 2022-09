Mutirão de empregos em São Paulo terá 500 vagas para o turismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A demanda por mão de obra gerada pela retomada econômica de hotéis, bares e restaurantes no estado de São Paulo vai proporcionar, em um mutirão de empregos que será realizado na capital, a oferta de 500 vagas no setor do turismo.

A ação ocorrerá no vale do Anhangabaú no dia 13 de outubro. As oportunidades de trabalho foram articuladas pela Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo em parceria com a União Geral dos Trabalhadores (UGT).