Musk vira isca para encontro de Bolsonaro com empresários em SP

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Empresários que participam do evento promovido pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD-RN), no hotel Fasano em Porto Feliz (SP) nesta sexta-feira (20), não contavam com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Até a noite desta quinta (19), quando foram avisados de que Bolsonaro estaria presente, esperavam apenas a presença do bilionário Elon Musk, dono da Tesla e SpaceX.

A reoprtagem ouviu parte dos empresários convidados e autoridades, que falaram sob a condição de anonimato.

Muitos empresários discutiram com seus assessores a possibilidade de cancelarem a ida ao evento sob o temor de que poderiam ser usados politicamente na promoção do presidente Bolsonaro, que disputa a reeleição.

Essa preocupação foi mencionada por empresas de telecomunicações —diretamente envolvidas no processo do 5G e na construção de redes na Amazônia—, um banco e outra empresa que atua em investimentos e logística.

Para eles, o risco seria de aparecerem aprovando o governo e a reeleição do presidente em um momento em que a disputa nem começou com pesquisas de intenção de voto mostrando a liderança do ex-presidente Lula (PT).

Já no convite do ministério enviado para órgãos do governo e para a agencia reguladora do setor de telecomunicações, a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), consta somente a presença de Bolsonaro, sem menção a Musk.

A informação era que haveria discurso do presidente sobre as políticas de conectividade na Amazônia e nas escolas —contrapartida de investimento imposto pelo governo às operadoras de telefonia que venceram o leilão do 5G no final do ano passado.

Procurado para explicar as diferenças, o ministro das Comunicações não havia respondido até a publicação desta reportagem.

O jornal Folha de S.Paulo confirmou que, dentre os convidados, estão o banqueiro André Esteves (BTG Pactual), Alberto Leite (FS) , Ricardo Faria (Granja Faria), Zeco Auriemo (JHSF), Flávio Rocha (Riachuelo), Carlos Sanchez (EMS), Rubens Ometto (Cosan), Rubens Menin (MRV e Inter), Carlos Fonseca (Galápagos), Rodrigo Abreu (Oi), José Félix (Claro), Pietro Labriola e Alberto Griselli (Tim), Jorge Moll Filho (Rede D´Or).

As operadoras e demais empresários estavam interessados na presença de Elon Musk, bilionário que fez uma oferta pelo Twitter e está pleiteando junto à Anatel autorizações para que sua rede de satélites (Starlink) se espalhe pelo Brasil, o que permitiria levar internet por essa plataforma à Amazônia, abrindo novas frentes de negócios na região.

O presidente Bolsonaro e o ministro Fábio Faria chegaram a anunciar o interesse de Musk nessa frente e uma potencial parceria.

Essa aproximação do governo com o bilionário, no entanto, constrange a Anatel, que também avalia a permissão para que outros gigantes concorrentes de Musk, como a Amazon, também atuem em território nacional.