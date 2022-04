Musk se torna maior acionista do Twitter após assumir participação de 9,2%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elon Musk se tornou um dos maiores acionistas do Twitter, apenas uma semana depois de postar na plataforma que estava "pensando seriamente" em criar uma nova companhia de rede social.

O empresário de tecnologia adquiriu uma participação de 9,2% na rede social. As ações da empresa dispararam 23% após a revelação, segundo a Reuters.

Assinado e datado de segunda-feira (4), o registro da Comissão de Valores Mobiliários (SEC na sigla em inglês) dos Estados Unidos revelou a medida de surpresa do executivo-chefe da Tesla, a montadora de carros elétricos.

O documento mostrou que Musk possui 73,5 milhões de ações do Twitter, o que avalia sua participação na empresa em até US$ 2,9 bilhões (R$ 13,6 bilhões) com base no fechamento das ações na sexta-feira (1º). As ações são detidas pelo Elon Musk Revocable Trust, do qual ele é o único beneficiário.

O empresário não fez nenhuma declaração imediata sobre seus motivos para comprar as ações. Representantes do Twitter não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

"Esperamos que essa participação passiva seja apenas o início de conversas mais amplas com o conselho/gerência do Twitter que possam levar a uma participação ativa e a um papel potencialmente mais agressivo do Twitter", escreveu Dan Ives, analista da Wedbush, em nota.

Musk tem mais de 80 milhões de seguidores desde que ingressou na plataforma em 2009. Ultimamente tem criticado a plataforma de mídia social e suas políticas, dizendo que a empresa está minando a democracia ao não aderir aos princípios de liberdade de expressão.

​Ele usou uma pesquisa no mês passado para perguntar aos seguidores se o fato de o Twitter "respeitar rigorosamente" o princípio da liberdade de expressão é essencial para o funcionamento de uma democracia, acrescentando que "as consequências desta pesquisa serão importantes". Mais de 70% dos entrevistados disseram que não. A publicação de segunda-feira sugere que Musk comprou ações do Twitter antes de publicar a pesquisa.

Quando perguntado por um usuário se ele consideraria criar sua própria plataforma de rede social que priorizasse a livre expressão, Musk respondeu que estava "pensando seriamente" na ideia.

Outra pesquisa realizada por Musk perguntou se o algoritmo do Twitter deveria ter código aberto, o que significa que qualquer pessoa pode analisar o código-fonte original por trás dele. O ex-chefe do Twitter Jack Dorsey, que renunciou em novembro, respondeu: "A escolha de qual algoritmo usar (ou não) deve ser aberta a todos".

O uso do Twitter por Musk muitas vezes se mostrou controverso no passado, quando ele o usou para fazer declarações sobre a saúde financeira da Tesla. O comentário sobre o fechamento do capital da montadora o tornou alvo de fiscalização de autoridades do mercado de capitais norte-americano.

Musk está vendendo ações da Tesla desde novembro, quando disse que venderia 10% de sua participação na companhia. Ele já vendeu US$ 16,4 bilhões (R$ 77 bilhões) em ações da montadora desde então.

O Twitter foi um alvo do investidor ativista Elliott Management em 2020, quando o fundo de hedge argumentou que o então co-presidente e fundador Jack Dorsey estava prestando pouca atenção ao Twitter enquanto estava também administrando a empresa de pagamentos Square.

Dorsey saiu do posto de presidente-executivo e de presidente do conselho de administração em novembro do ano passado, mas continua com uma participação de 2,25% na companhia, o que o torna o sexto maior acionista da empresa, segundo dados da Refinitiv.