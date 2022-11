Musk inicia onda de demissões no Twitter e remove folgas do calendário

Seguindo o que fez na Tesla, Musk também pretende encerrar a política de trabalho remoto do Twitter. A rede social foi uma das primeiras empresas a adotar essa modalidade de trabalho em casa "para sempre" em 2020, com a pandemia de Covid-19.

Os colaboradores deveriam perguntar diretamente a seus líderes sobre as mudanças em relação às folgas, e os gerentes confirmaram que os "dias de descanso" não fazem mais parte do calendário.

Nos últimos dias, os funcionários perceberam que as folgas regulares na empresa —chamadas de "dias de descanso"— foram removidas dos calendários. Além disso, fontes da Business Insider alegaram que houve "absolutamente zero" comunicação da liderança da empresa desde a aquisição de Musk.

Sem folgas e fim do trabalho remoto. Após o início do processo de demissão dos funcionários do Twitter, Musk também tirou os dias de descanso da equipe. De acordo com a Bloomberg e a Business Insider, os colaboradores não haviam sido comunicados previamente sobre essa decisão.

