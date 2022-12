Musk confirma que vai deixar comando do Twitter após voto dos usuários

No domingo, o Twitter informou que vai remover contas criadas exclusivamente com o propósito de promover outras plataformas e conteúdo que contenha links ou nomes de usuário. As plataformas são Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr e Post.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elon Musk afirmou na noite desta terça-feira (20) que vai deixar a presidência do Twitter assim que achar "alguém tolo o suficiente" para aceitar o cargo. "Depois, comandarei apenas as equipes de software e servidores", afirmou o bilionário em sua conta na rede social.

