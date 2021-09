Mundo Verde não confirma origem de ficha de inscrição com questão política que circulou na internet

A rede diz que não tem informações que identifiquem a origem do caso postado na internet e desconhece esse tipo de abordagem entre as franquias, mas vai reforçar as suas orientações.

Além do questionamento sobre política, a ficha de inscrição que circulou na internet também fazia perguntas sobre a religião do candidato, além da intenção de ter filhos e em qual período —em menos ou mais de seis meses.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após circular nas redes sociais nos últimos dias imagens de uma ficha de inscrição de vaga de trabalho com questões sobre preferência política atribuída à rede de franquias Mundo Verde, a empresa diz que vai reforçar as orientações que dá aos franqueados sobre o assunto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.