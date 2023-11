Mudar meta fiscal gera insegurança em cascata para o futuro, diz Campos Neto

Para o presidente do BC, abandonar uma nova meta geraria incerteza não só em relação ao quadro fiscal do Brasil, mas quanto à meta inflacionária.

O presidente da autoridade monetária defendeu o resultado fiscal previsto para 2024 e apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A ala política do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer um déficit de 0,5% do PIB (Produto Interno Bruto) no próximo ano para evitar bloqueios orçamentários.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira (8) que abrir mão de zerar o rombo nas contas públicas em 2024 para elevar os gastos do governo trará incertezas para a economia.

