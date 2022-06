MST protesta contra agrotóxicos e queima pneus na sede da Bayer

"Precisamos de sementes com tecnologia inovadora, proteção de cultivos e soluções digitais para enfrentarmos alguns dos maiores desafios do nosso tempo: produzir alimentos suficientes para uma população mundial crescente utilizando menos recursos", informou em nota.

"A ação expressa a força e a capacidade organizativa da juventude em torno da nossa pauta da Reforma Agrária Popular e também o intuito de denunciar os crimes ambientais do agronegócio e as mortes cometidas por envenenamento pelos agrotóxicos produzidos dentro dessa empresa", disse Maurício Arante, do Coletivo de Juventude do MST.

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um grupo de manifestantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) protestou nesta sexta-feira (10) na sede da Bayer em Jacareí (90 km de São Paulo) contra a produção e o uso de agrotóxicos na agricultura do país.

