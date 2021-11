MPRS prende 6 suspeitos de vender carne de cavalos abatidos ilegalmente

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O Ministério Público do Rio Grande do Sul prendeu nesta quinta-feira (18) seis integrantes de um grupo suspeito de vender carne proveniente de abates ilegais a restaurantes de Caxias do Sul. De acordo com o órgão, informações preliminares apontam que cerca de 60% das hamburguerias da cidade adquiriam produtos do grupo.

A investigação aponta que o grupo realizava o abate clandestino de cavalos, com posterior trituração da carne, e abastecia com hambúrgueres e bifes estabelecimentos comerciais de Caxias que utilizam carne moída como ingrediente.

De acordo com o MP, o grupo não possuía autorização para abate e comercialização de nenhum tipo de carne e realizava os procedimentos em locais com péssimas condições de higiene.

A investigação teve início após notícias da Inspetoria de Defesa Agropecuária de Caxias do Sul, que relatou a existência das atividades do grupo. As suspeitas foram confirmadas após a identificação de DNA de cavalo em lanches de duas hambuguerias da cidade. Carnes de peru e suínos também eram misturadas no processo.

O promotor de Justiça Alcindo Bastos, coordenador da operação, afirma que o grupo distribuía cerca de 800 kg de carne semanalmente.