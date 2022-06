Movimentação de consumidores em loja segue em alta, mas abaixo do pré-pandemia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O balanço do varejo em maio mostrou novo aumento no fluxo de consumidores nas lojas físicas, que cresceu 30% em relação ao mesmo mês em 2021, segundo o indicador da SBVC (Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo) com a HiPartners.

Nos shoppings, o avanço da movimentação foi semelhante, mas as vendas não acompanharam proporcionalmente.

Segundo o indicador, os números ainda estão aquém do pré-pandemia, porém, a distância tem se reduzido.

O impulso registrado no mês foi puxado pelo Dia das Mães, quando a alta no fluxo de visitação chegou a 37% para as lojas de shopping na comparação com a média semanal dos outros domingos do mês.