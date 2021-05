Motoristas de app do Rio preparam protesto para reclamar de preço do combustível

Segundo Luiz Correa, presidente do Sindmobi, que representa a categoria, os profissionais questionam a política de preços da estatal e pedem aos deputados redução do ICMS.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas de aplicativos do Rio organizam um protesto contra o aumento do combustível para o dia 18 de maio na porta da Petrobras, passando depois pela Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).

