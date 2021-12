Morte pela variante ômicron e juros nos EUA freiam Bolsa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A abertura da sessão na Bolsa de Valores nesta segunda-feira (13) indicava um dia de alta, mas a notícia da primeira morte causada pela variante ômicron do coronavírus no Reino Unido e a expectativa de aumento dos juros nos Estados Unidos tiraram o ímpeto do mercado.

O Ibovespa, índice de referência da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 0,35%, a 107.383 pontos. O indicador chegou a subir 1,6% ao atingir a máxima do dia, de 109.492 pontos.

O dólar subiu 1,06%, a R$ 5,6740. O Banco Central ainda vendeu US$ 905 milhões (R$ 5,09 bilhões) no mercado à vista no início da tarde, mas isso apenas tirou um pouco da força da divisa americana frente ao real.

Ainda pela manhã, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson comunicou a primeira morte pela cepa anunciada por um país desde que ela foi identificada por cientistas na África do Sul.

A Bolsa de Londres fechou em queda de 0,83%. As quedas também marcaram o dia dos demais principais índices de ações na Europa.

"Notícias negativas sobre a Covid-19 trazem de volta o receio de que as restrições à circulação de pessoas possam ser retomadas", diz Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. "Notícias de cancelamentos de voos e em reservas de hotéis na Europa já demonstram que as pessoas voltaram a adotar posturas mais cautelosas", comenta.

No mercado americano, a notícia sobre a variante reforçou uma tendência de venda já esperada às vésperas da reunião de dois dias do Fed (Federal Reserve, o banco central americano), que poderá indicar um aperto monetário mais forte no país.

Pressionado pela maior alta de preços ao consumidor em quase 40 anos, o Fed tende a sinalizar na próxima quarta-feira (15) uma elevação dos juros do país e a diminuição mais rápida das compras de ativos no mercado. As medidas, iniciadas durante a pandemia para combater os efeitos da paralisação da economia, prejudicam o controle da inflação.

"A aversão ao risco ocorre, principalmente, devido ao Fed, que pode aumentar o tapering [jargão para indicar o afilamento dos estímulos econômicos], o que gera certa volatilidade", diz Mauro Morelli, estrategista-chefe do escritório de investimentos Davos.

Em Wal Street, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq recuaram 0,89%, 0,91% e 1,39%, respectivamente.

Na Bolsa de Nova York, as ações do Nubank recuaram 8,78%, em um movimento de ajuste em relação à alta superior a 30% que havia sido acumulada nos dois primeiros pregões após o início da oferta pública na última quinta-feira (9).

O petróleo Brent cedeu 1,05%, a US$ 74,36 (R$ 419,02). A commodity vem perdendo terreno conforme surgem novas dúvidas sobre a eficácia das vacinas contra a variante ômicron. Os papéis preferenciais da Petrobras cederam 0,61%.

Em uma sessão marcada por baixas espalhadas por setores mais vulneráveis a medidas de restrição de locomoção, a Magazine Luiza caiu 5,02%.

Os papéis da Americanas recuaram 4,49%, no primeiro pregão após a aprovação da fusão das ações da empresa com as da Lojas Americanas, que também recuaram (-3,59%).

A Vale subiu 2,92%, a principal alta entre os papéis mais negociados do dia. A mineradora foi beneficiada por declarações do governo da China, principal comprador do minério de ferro brasileiro, que indicaram a criação de estímulos para o crescimento econômico do país.