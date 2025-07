Morre Sergio Leite de Andrade, ex-presidente da Usiminas, aos 71 anos

"Sérgio foi uma das principais lideranças da indústria brasileira. Seu compromisso com o setor, sua capacidade de diálogo e sua atuação técnica deixaram um legado que ultrapassa as fronteiras da siderurgia. É uma perda irreparável para todos nós", afirmou, em nota, Flávio Roscoe, presidente da Fiemg.

Formado em engenharia metalúrgica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais e possuía especializações em controle de qualidade pela American Society for Quality. Além dos títulos acadêmicos, publicou mais de 60 trabalhos técnicos sobre engenharia.

Desde então, dividiu suas funções na companhia como conselheiro do conselho de administração e vice-presidente de assuntos estratégicos. Ele também presidia o conselho diretor do Instituto Aço Brasil e era membro do conselho da Fiemg (Federação das Indústrias de Minas Gerais).

