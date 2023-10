Morre o publicitário Paulo Giovanni, do Grupo Publicis, aos 72 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O publicitário Paulo Giovanni, morreu, neste domingo (1º), aos 72 anos. Nascido em Petrópolis, em 9 de novembro de 1950, Giovanni Wilbert Servolo se formou em economia e cursou MBA em marketing.

Seu primeiro nome, Giovanni, passou a ser usado como sobrenome do artístico Paulo quando iniciou a carreira de radialista, aos 15 anos, na Rádio Imperial de Petrópolis.

Giovanni passou a se dedicar exclusivamente à publicidade em 1989, quando deixou o rádio e a TV para se concentrar na agência que levava seu nome.

É considerado um dos principais nomes da propaganda brasileira pela Abramark (Academia Brasileira de Marketing).

Em 1968, o então radialista se mudou para o Rio, onde apresentou programas e atuou em novelas nas rádios Tupi e Globo. Na televisão, foi apresentador da Globo, Bandeirantes e Manchete.

A carreira de empresário teve impulso em 1998, quando sua agência de publicidade foi adquirida pelo Grupo IPG e transformou-se na Giovanni FCB.

Em 2010, fundou a Tailor Made, que foi adquirida pelo Grupo Publicis e rebatizada como Leo Burnett Tailor Made. Giovanni assumiu a empresa como CEO no ano seguinte.

De 2014 a 2016 foi chairman do grupo de agências que incluía a Publicis Brasil, a Leo Burnett Tailor Made, a DPZ&T e a Talent Marcel.

Atualmente era sócio da AKM Perfforma e sócio-presidente do Conselho do Grupo Trademark, composto pelas agências Pop Trade e Seven Trade Marketing.

Em nota, o Grupo Publicis Brasil lamentou "a perda do amigo e grande referência da publicidade" a quem atribuiu "um papel fundamental na formação dos alicerces da indústria publicitária contemporânea".

O velório será nesta terça-feira (3), das 8h às 14h, na Funeral Home (Bela Vista, região central de São Paulo). O sepultamento está marcado para as 15h30, no Cemitério do Morumby, na zona sul da capital.