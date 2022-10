Morre o empresário Olavo Monteiro de Carvalho

Ele foi também membro do Conselho Empresarial Rio 2016 e do Conselho Municipal do Desenvolvimento — COMUDES, presidente do Conselho de Administração da Geociclo, empresa de biotecnologia que fundou.

Formado em engenharia mecânica pela Technische Hochschule, em Munique, na Alemanha, Monteiro de Carvalho iniciou sua vida profissional como diretor do Grupo Monteiro Aranha, que presidiu entre 1978 e 1996. O grupo é dono de participações acionárias na Klabin (KLBN11) e no grupo Ultra (UGPA3), nos quais o empresário também ocupou a presidência.

"O Hospital CopaStar lamenta a morte do paciente Olavo Monteiro de Carvalho nesta quinta-feira e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", informou a unidade de saúde por meio de uma nota.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O empresário Olavo Monteiro de Carvalho morreu nesta quinta-feira (20), aos 80 anos. Ele estava internado no Hospital CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

