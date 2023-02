Morre José Luiz de Magalhães Lins, banqueiro que financiou o Cinema Novo

O banqueiro conviveu com figuras que transitavam por todo o espectro político. Antes do golpe militar, ele coordenou campanha de João Goulart, em 1963. Um ano depois, seu tio Magalhães Pinto se alinhou ao regime na conspiração contra Jango.

Lins patrocinou obras como "Deus e o Diabo na Terra do Sol" e "Terra em Transe", de Glauber Rocha; "Vidas Secas", de Nelson Pereira dos Santos; "Os Fuzis", de Ruy Guerra; "A Grande Cidade", de Cacá Diegues; entre outros clássicos do cinema nacional.

No entanto, o banqueiro ganhou fama após se tornar um dos principais financiadores do Cinema Novo, movimento cinematográfico brasileiro dos anos 1960 e 1970.

Comandou a campanha de João Goulart pela volta do presidencialismo, participou das articulações do golpe militar no ano seguinte e salvou Garrincha da cadeia.

Próximo a políticos, artistas, militares, atletas, jornalistas empresários, atuou nos bastidores de episódios centrais da história recente do Brasil, como mostra reportagem do jornal Folha de S.Paulo, de 2020.

Nascido em Arcos (MG), Lins trabalhou no Banco Nacional de Minas Gerais, onde começou como escriturário, em 1948, e permaneceu até se tornar diretor-executivo da instituição, que alcançou o posto de segundo maior banco privado do país.

Lins tratava de pneumonia e morreu em sua casa no Rio de Janeiro, às 14h20. "Ele partiu há pouco e teve uma passagem pacífica. Estamos consternados, porém em paz", disse José Antonio Magalhães Lins, um dos filhos do banqueiro.

