Morre José Luis Cutrale, dono de império da laranja no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário José Luis Cutrale, proprietário da empresa de suco de laranja Sucocítrico Cutrale, morreu nesta quarta-feira (17), aos 75 anos, em Londres, na Inglaterra, de causas naturais. A morte foi confirmada pela empresa.

Em nota, os filhos de Cutrale, Júnior, Henrique e Graziela Cutrale disseram lamentar a morte do "querido pai, professor e mentor".

José Luis começou sua carreira trabalhando com o pai, José Cutrale Júnior, o "Rei da Laranja", no Mercado Municipal da Cantareira, na capital paulista. Passaram a investir no cultivo e plantio de laranja e, 20 anos depois, em 1967, fundaram a Cutrale, em Araraquara (273 km de SP), uma das maiores fábricas de suco de laranja do mundo.

Filho único de José Cutrale Júnior, morto em 2004 aos 77 anos de idade, José Luis herdou o império do pai. Em nota, a família afirma tratar-se de uma pessoa de poucas palavras, grandes compromissos e fácil trato. Descrito como brilhante nos negócios, foi casado por quase 50 anos com Rosana Falcioni Cutrale, com quem teve os três filhos.

O empresário do ramo industrial diversificou os negócios da família e empreendeu nos ramos de laranjas frescas, suco de laranja, grãos, logística, bananas, saladas, condimentos, refrigerantes, snacks, financeiro, imobiliário e de saúde.

No início dos anos 2010, estima-se que a Cutrale era responsável por 1 de cada 3 copos de suco de laranja produzidos no mundo. Atualmente, o império é composto por sete unidades e exporta suco para mais de 90 países. Na safra, chega a empregar em torno de 18 mil funcionários.

Segundo Lygia Pimentel, diretora da consultoria Agrifatto, a Cutrale é uma das maiores empresas do mundo no mercado citrus, incluindo produção agrícola e processamento de produtos. Tem operações no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda e Japão.

"José Luis Cutrale foi um dos expoentes do mercado de citrus", diz. "Construiu uma operação muito grande junto do pai, que atende cerca de 35% de todo o suco de laranja consumido no mundo".

CUTRALE PARTICIPOU DE CONSELHO NO GOVERNO LULA

Único herdeiro do "Rei da Laranja", o empresário José Luis Cutrale fez parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do primeiro mandato de Lula, em 2002. Em agosto daquele ano, a Cutrale foi a primeira grande empresa a fazer doação oficial ao programa Fome Zero, no valor de R$ 4 milhões.

O gesto foi oficializado com a apresentação de um cheque gigante em festa agropecuária em Araraquara, diante do então presidente Lula, que visitou a cidade, e o prefeito Edinho Silva (PT), hoje em seu quarto mandato no município.

Por intermédio de Edinho, Cutrale fez parte do grupo de empresário do agronegócio que apoio a campanha de Lula na região. Dentre suas preocupações estavam a hostilidade de ala do partido com grandes proprietários rurais, preocupação que foi dirimida por Lula.

Uma das parcerias firmadas com Edinho em 2001 resultou no programa Suco de Laranja na Merenda escolar, em vigor até hoje em Araraquara, e que distribui gratuitamente aos alunos da rede pública municipal suco de laranja na merenda três vezes por semana. O projeto atende, atualmente, 23 mil estudantes.

EMPRESA COMEÇOU COM 60 FUNCIONÁRIOS

Fundada em 1967, a Sucocítrico Cutrale Ltda., deu início às atividades com 60 funcionários. A empresa é especializada em suco de laranja, embora tenha hoje outros produtos em seu portfólio, e atua na área de citricultura desde a formação de mudas para plantio, passando pelo processamento do e seus subprodutos, chegando à entrega final em grandes mercados mundiais.

Possui fábricas em Araraquara, Colina, Conchal, Uchôa e Itápolis, e escritórios em Avaré, todos em São Paulo, além de uma unidade em Rondonópolis, no Mato Grosso. Opera ainda dois terminais portuários em Santos e Guarujá, no litoral paulista.

Da laranja, a empresa não extrai apenas o suco, mas também farelo de polpa, que é vendido em forma de pellets para ração animal, e óleos essenciais, que podem ser utilizados nas indústrias alimentícia, farmacêutica, cosmética e de produtos de limpeza.

Atualmente, 98% da produção de suco de laranja são destinadas à exportação em mais de 90 países de América do Norte, Europa e Ásia.