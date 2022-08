Morre José Luis Cutrale, dono de império da laranja no interior de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário José Luis Cutrale, proprietário da empresa de suco de laranja Sucocítrico Cutrale, morreu nesta quarta-feira (17), aos 75 anos, em Londres, na Inglaterra, de causas naturais. A morte foi confirmada pela empresa.

Em nota, os filhos de Cutrale, Júnior, Henrique e Graziela Cutrale disseram lamentar a morte do "querido pai, professor e mentor".

José Luis começou sua carreira trabalhando com o pai, José Cutrale Júnior, o "Rei da Laranja", no Mercado da Cantareira, na capital paulista. Passaram a investir no cultivo e plantio de laranja e, 20 anos depois, em 1967, fundaram a Cutrale, em Araraquara (273 km de SP), uma das maiores fábricas de suco de laranja do mundo.

Filho único de José Cutrale Júnior, morto em 2004 aos 77 anos de idade, José Luis herdou o império do pai. Em nota, a família afirma tratar-se de uma pessoa de poucas palavras, grandes compromissos e fácil trato. Descrito como brilhante nos negócios, foi casado por quase 50 anos com Rosana Falcioni Cutrale, com quem teve os três filhos.

O empresário do ramo industrial diversificou os negócios da família e empreendeu nos ramos de laranjas frescas, suco de laranja, grãos, logística, bananas, saladas, condimentos, refrigerantes, snacks, financeiro, imobiliário e de saúde.

No início dos anos 2010, estima-se que a Cutrale era responsável por 1 de cada 3 copos de suco de laranja produzidos no mundo. Atualmente, o império é composto por sete unidades e exporta suco para mais de 90 países. Na safra, chega a empregar em torno de 18 mil funcionários.