Morre João de Castro Marques, fundador da Cimed, aos 74 anos

"Na manhã deste sábado, a minha vida se transformou para sempre. O meu herói, o homem que me educou e me deu espaço para ser quem eu sou, descansou. Estou profundamente triste, me sentindo sozinho, ainda sem entender tudo o que está acontecendo. Meu pai, cercado de afeto em sua casa, simplesmente parou de respirar ao acordar. Tudo foi muito rápido e discreto", escreveu.

Em seu perfil, no Instagram, João Adibe, presidente da Cimed, se despediu do pai.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.