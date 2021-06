Morre Carlos Langoni, presidente do BC de 1980 a 1983, de Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente do Banco Central Carlos Langoni morreu na manhã deste domingo (13), aos 76 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. O economista estava internado desde dezembro na UTI do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

Langoni nasceu em 23 de julho de 1944, em Nova Friburgo (RJ). Próximo do ministro Paulo Guedes (Economia), ele foi o primeiro brasileiro a se formar em economia na Universidade de Chicago, em 1970.

Também é autor de um dos mais importantes estudos sobre a desigualdade de renda no Brasil, publicado em 1973, durante o governo Médici, em plena ditadura militar.

O economista foi presidente do Banco Central de 1980 a 1983, na presidência de João Figueiredo, última da ditadura. Recentemente, era diretor do Centro de Economia Mundial da FGV (Fundação Getulio Vargas).

Langoni apresentou a Guedes a ideia de um "choque de energia barata", que poderia diminuir o preço do gás à metade. Para isso, ele propunha reduzir a concentração do mercado, dominado pela Petrobras.

Em entrevista à Folha em abril de 2019, Langoni afirmou que a oferta da energia barata do gás natural poderia tornar as empresas brasileiras mais competitivas no mercado internacional e gerar uma nova revolução industrial no Brasil.

"A Petrobras praticamente controla a totalidade de oferta. Na distribuição, a Constituição vem sendo interpretada, na minha opinião de forma equivocada, e cria monopólios também na distribuição nos estados. O setor é um caso absurdamente clássico de sobreposição de monopólios, que precisa ser revisto", disse na entrevista.

Guedes lamentou a morte do colega.

“Carlos Langoni sempre foi um otimista, um brasileiro construtivo, um homem com espírito público. Foi o primeiro economista a estudar com seriedade a questão do capital humano, a mostrar como as desigualdades nas oportunidades educacionais se transformam em desigualdades econômicas e sociais, chamando a atenção para a importância de políticas públicas na área. Mais recentemente, foi essencial na formulação do novo marco legal do gás. Foi o autor intelectual do choque da energia barata, defendendo a importância da quebra de monopólios, oligopólios e cartéis para viabilizar a redução de preço na geração e distribuição da energia para fortalecer a indústria. É uma grande perda para o país. Meus sentimentos à família", afirmou o ministro.

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, afirmou em seu perfil do Twitter que Langoni foi um economista brilhante e uma "referência em estudos sobre capital humano, desigualdade e recentemente energia".

Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, destacou que Langoni foi "pioneiro nos debates sobre capital humano e desigualdade". Bruno Ottoni, professor da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), escreveu: " Mais uma vítima da Covid-19. Uma pena".