Morre aos 94 anos Hirofumi Ikesaki, o fundador do grupo Ikesaki

A Ikesaki Cosméticos, fundada em 1964 no bairro da Liberdade, região central de São Paulo, é considerada a primeira loja de produtos de beleza do Brasil. A rede tem outros cinco endereços na capital paulista.

Ikesaki chegou ao Brasil aos cinco anos, em 1934. Nascido em Amakusa, no oeste do Japão, se instalou com a família em Bastos, no interior de São Paulo.

