Morre Aloysio Faria, fundador do Banco Real

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O banqueiro Aloysio de Andrade Faria, fundador do Banco Real e dono do Banco Alfa, morreu nesta terça-feira (15), aos 99 anos.

Aloyisio herdou de seu pai o Banco das Lavoura de Minas Gerais.

Posteriormente, transformou a instituição no banco Real, que foi vendido para o ABN Amro em 1998. Na sequência, o banco foi comprado pelo Santander.

Em nota, o presidente do Santander, Sérgio Rial, afirmou seu pesar pela morte de Faria.

"Aloysio de Andrade Faria foi um exemplo de banqueiro e empres√°rio comprometido com o desenvolvimento nacional. Entre seus in√ļmeros legados, foi o fundador do Banco Real, cuja posterior incorpora√ß√£o pelo Santander foi decisiva para moldar os contornos de nossa presen√ßa e atua√ß√£o no pa√≠s. Suas realiza√ß√Ķes continuar√£o a inspirar as novas e futuras gera√ß√Ķes de l√≠deres do nosso Brasil", disse Rial em nota.

O presidente da Febraban (Federação Brasileira dos Bancos), Isaac Sidney, também afirmou lamentar a morte de Aloysio Faria.

"O setor aprendeu com ele. Era um banqueiro empreendedor, com uma visão empresarial de país", disse.

Aloysio Faria tamb√©m liderava o Conglomerado Alfa, que conta com empresas como a C&C Casa e Constru√ß√£o, a Rede Transam√©rica de Hot√©is, a √Āguas Prata, Sorvetes La Basque, entre outros.

O executivo ocupava o 55¬ļ lugar na lista dos mais ricos do Brasil no ranking de 2020 da revista Forbes, com fortuna estimada em R$ 8,32 bilh√Ķes.