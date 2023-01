Moradores de favela elevam demanda por turismo de verão

Metade dos entrevistados nunca viajou de avião e, entre os que viajaram, 31% preferem comprar bilhetes em agências de viagem. No público que vai de ônibus, 42% compra as passagens direto na rodoviária. A parcela dos que compram online é menor.

Com cerca de 40% dos entrevistados que dizem ter decidido viajar neste verão, o aumento é de 17 pontos percentuais na comparação com o levantamento anterior.

