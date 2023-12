Moody's reafirma rating da China em A1, mas altera perspectiva de estável para negativa

A Moody's projeta que o crescimento chinês fique em 4,0% em 2024 e que o mesmo avanço de 4,0% se repita em 2025. Entre 2026 e 2030, projeta um avanço médio do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,8%. Com mudanças demográficas, o crescimento potencial deve desacelerar a "cerca de 3,5%" até 2030, acrescenta.

A perspectiva também reflete os riscos maiores de crescimento persistentemente mais baixo no médio prazo da economia, bem como a redução no tamanho em andamento do setor imobiliário do país, acrescenta.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.