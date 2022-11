Montadoras preveem crise no início do mandato de Lula

Ainda assim, a queda entre usados é vista como uma possível acomodação do mercado. As promoções de fim de ano podem reverter o quadro.

Com a retomada da produção e o aumento no estoque de novos veículos, a pressão sobre os preços diminuiu e a atratividade dos usados caiu.

O mercado registrou melhor desempenho de produção e vendas em agosto, mas acumulou duas quedas seguidas nas passagens de setembro e outubro. Na comparação com outubro de 2021, no entanto, houve variação positiva de 12,3% nas vendas de carros novos e recuo de 8,1% entre os usados.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil se tornou o país do veículo usado e isso está comprometendo os negócios das montadoras que preveem continuar fazendo ‘voos de galinha’, com poucas altas e muitas baixas consecutivas nas vendas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.