Moeda digital não pode ser disruptiva para os balanços dos bancos, diz Campos Neto

Campos Neto ressaltou ainda que é importante ter cooperação entre os bancos centrais no processo de digitalização financeira. Para ele, as autoridades monetárias poderiam compartilhar mais informações sobre o tema.

"Para nós, é a única forma de manter tudo dentro da regulação, no mesmo guarda-chuva", completou o presidente do BC.

"Quando tentamos integrar fica muito difícil. Foi o que ocorreu com recebíveis, para integrar todas as plataformas, cada um tem uma solução diferente", exemplificou.

"No fim o que tínhamos em mente era a convergência de todas as medidas, desenhamos tudo para convergir em 4 ou 5 anos", destacou.

No evento, o presidente do BC afirmou que medidas como o Pix, o open finance (uma extensão do open banking) e a moeda digital foram desenhadas para se integrarem no futuro.

Depósitos compulsórios são recursos dos clientes que as instituições financeiras deixam retidos no BC e que não podem virar crédito. Funciona como um seguro para diminuir a alavancagem, ou seja, que esse dinheiro seja emprestado indiscriminadamente, colocando a instituição em risco em caso de inadimplência.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.