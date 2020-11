Moderna sobe 8,49% após notícia de eficácia da vacina; CureVac avança 5,96%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As ações da Moderna subiam 8,49% nesta segunda-feira (16), a US$ 96,98 (R$ 531,97) após divulgar a notícia de que sua vacina experimental tem 94,5% de eficácia na prevenção do coronavírus. O anúncio vem uma semana depois de a concorrente Pfizer informar dados positivos de sua própria vacina.

Dados de testes provisórios mostraram que a vacina experimental desenvolvida pela Pfizer e pela alemã BioNTech é 90% eficiente e já haviam despertado esperanças de um fim para a pandemia que já custou mais de um milhão de vidas e devastou as maiores economias do mundo.

Supondo uma aprovação regulatória, os dois grupos esperam produzir cerca de 50 milhões de doses até o final deste ano e 1,3 bilhão de doses em 2021. Perto das 14h30, as ações da Pfizer caíam 3,79%, a US$ 37,15 (R$ 203,78) e os papéis da BioNtech caíam 15,83%, a US$ 89,22 (R$ 489,40).

As ações da CureVac subiam 5,96%, a US$ 79,69 (R$ 437,13), enquanto os papéis da AstraZeneca recuavam 1%, a US$ 112,71 (R$ 618,26).

As Bolsas no exterior já refletiam a onda de otimismo acerca das vacinas. S&P 500, Dow Jones e Nasdaq tinham avanços de 0,86%, 1,30% e 0,44%, respectivamente. O Euro Stoxx 50, principal índice acionário europeu, subia 0,99%. Por aqui, o ambiente positivo também no Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, que subia 0,91% aos 105.680 pontos.

O dólar, por sua vez, caía 0,87%, cotado em R$ 5,4260.