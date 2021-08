MME publica diretrizes para realização do Leilão de Reserva de Capacidade de 2021

O Ministério de Minas e Energia (MME) estabeleceu as diretrizes para a realização do Leilão para Contratação de Potência Elétrica e de Energia Associada, a partir de empreendimentos de geração, novos e existentes, que acrescentem potência elétrica ao Sistema Interligado Nacional (SIN), denominado "Leilão de Reserva de Capacidade', de 2021". As regras estão publicadas em portaria no. De acordo com o documento, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) deverá promover o leilão no dia 21 de dezembro de 2021.