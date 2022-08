Ministro vai almoçar a pé no centro de SP antes do leilão de aeroportos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O leilão da última rodada de aeroportos no governo Bolsonaro está marcado para as 14h nesta quinta (18), mas a agenda do Ministério da Infraestrutura na B3, em SP, começa de manhã com uma reunião entre o ministro Marcelo Sampaio e os secretários para falar dos próximos passos dos projetos.

No almoço, Sampaio e a equipe vão caminhando até um restaurante no centro histórico. Técnicos da pasta dizem que a região é um dos lugares preferidos do ministro na capital paulista.