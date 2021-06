Ministro pede que todos poupem água e energia e fala que período desafiador será superado

“Essas medidas são essenciais, mas, para aumentar nossa segurança energética, é fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão-consumidor, participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica, com isso, conseguiremos minimizar os impactos no dia a dia da população”, disse Albuquerque.

Além disso, Albuquerque citou que está elaborando, junto com representantes da indústria, um programa para incentivar que as empresas mudem o horário de consumo para períodos de menor demanda de energia. A medida seria voluntária e quer evitar que a produção e crescimento econômico sejam afetados.

A medida era defendida por especialistas, que veem necessidade de um comando com autonomia para propor e executar medidas. Segundo o ministro, o objetivo da MP é " fortalecer a governança do processo decisório neste momento de crise hídrica".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.