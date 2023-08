Ministro fala em 'afronta à democracia' ao rebater proposta de Zema sobre Cemig

"Se isso for quebrado pelo governo -e eu tenho absoluta convicção, pelo que eu conheço da assembleia, que não terá aval da assembleia legislativa-, será um grande dano ao povo mineiro, e mais do que isso, uma afronta à democracia brasileira", acrescentou.

"Me posicionei claramente contra aquilo que seria um crime contra a democracia", disse Silveira nesta terça-feira quando questionado por jornalistas sobre a proposta de retirada do referendo popular para a privatização da Cemig.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.