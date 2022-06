Ministro embarca em nova viagem para apresentar concessões na Europa

Além de assessores, a comitiva do ministro leva o secretário de Fomento, Planejamento e Parcerias, Rafael Furtado, o chefe da assessoria especial de Assuntos Institucionais, Helder Gonzales e o diretor do Departamento de Estruturação e Articulação de Parcerias, Rui Gomes da Silva Júnior.

O roteiro começa em Madri, onde o ministro se reúne com representantes de companhias como Aena, que administra os aeroportos de Maceió, Recife e outros, Acciona, que atua no metrô paulista, e a Comsa Corporación, que trabalha em operações ferroviárias.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, embarca neste sábado (2) em mais uma rodada das viagens de apresentação do portfólio do programa de concessões.

