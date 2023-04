Ministro dos Transportes eleva meta de obras para maio

Embora tenha contratado quase o dobro do previsto, o ritmo da execução está ainda aquém do necessário para chegar ao patamar dos R$ 20 bilhões e investir o total do orçamento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dentro dos cerca de R$ 20 bilhões do orçamento do Ministério dos Transportes para este ano, foram empenhados R$ 3,3 bilhões até abril para duplicação, pavimentação e outras obras de 2.158 quilômetros de rodovias, segundo a pasta, enquanto a meta inicial para o período era investir R$ 1,7 bilhão na recuperação e retomada de obras em 1.523 quilômetros.

