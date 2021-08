Ministro de Minas e Energia volta dos EUA antes da hora para tratar de questão energética

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, resolveu voltar mais cedo de sua viagem aos Estados Unidos, um deslocamento que seria, segundo o ministério, uma "extensa agenda" oficial para aprofundar relações e captar investimentos.

Ele deveria falar em um evento na Embaixada do Brasil em Washington, nesta quarta (18), mas não cumpriu o roteiro planejado.

Procurado pela reportagem, o ministério disse, em nota, que Albuquerque otimizou sua agenda e decidiu retornar ao Brasil nesta quarta "para cumprir compromissos relativos à política energética do país".

Segundo a pasta, o cronograma previsto para os próximos dias terá a substituição de representantes do ministério.

Iniciada no domingo (15), em Houston, a missão começou com a abertura do evento de petróleo Offshore Technology Conference, em que o Brasil participa com estande próprio, apoiado pela Apex-Brasil, integrado por 33 empresas brasileiras do setor de petróleo e gás.​

Bento Albuquerque viajou para liderar a delegação brasileira na divulgação das oportunidades do leilão da cessão onerosa do pré-sal previsto para o fim do ano. Ainda no Texas, o ministro foi conhecer a produção de hidrogênio da Air Liquide, onde foi recebido pelo presidente da companhia Rui Coelho.

Nesta quinta (19), ele participaria de um evento em Washington sobre as perspectivas para o Brasil na transição para uma economia de baixo carbono.

Em Nova York, na sexta (20), o ministro teria encontros com fundos de investimento em energias limpas e renováveis, além de reunião com dirigentes da Bolsa de Nova York e um almoço na Câmara de Comércio Brasil-EUA.