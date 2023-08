Ministro cria grupo para investigar apagão; ele está no Paraguai com Lula

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a criação de um grupo de trabalho para investigar as causas do apagão ocorrido em todas as regiões nesta terça (15). Além da pasta de Silveira, a Agência Nacional de Energia Elétrica e Operador Nacional do Sistema Elétrico integram o grupo. O ministro está no Paraguai, acompanhando viagem do presidente Lula (PT).