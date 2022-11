Ministra da Argentina pede desculpas após dizer que escolheria vitória na Copa em vez de redução da inflação

SÃO PAULO, SP, E BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A ministra do Trabalho argentina, Kelly Olmos, desculpou-se nesta segunda-feira (14) por afirmar que priorizaria, em um programa televisivo, a vitória de seu país na Copa do Mundo em detrimento do controle da inflação.

"Quero pedir desculpas, não quis dizer que estaremos um mês parados vendo a Copa sem fazer nada pela inflação. Apenas que significará algo importante emocionalmente para os argentinos que ganhemos a Copa. Nós trabalhamos todos os dias para reduzir a inflação", disse Olmos.

No domingo, em entrevista a um programa de variedades do Canal 9, a ministra foi questionada sobre o que preferia: ganhar a Copa ou baixar a inflação. "Depois seguimos trabalhando com a inflação, mas primeiro que ganhe a Argentina", respondeu Olmos.

"Eu acho que é preciso trabalhar todo o tempo pela inflação, mas um mês não vai ser uma grande diferença. E do ponto de vista emocional, do que significa para os argentinos e argentinas, queremos que Argentina seja campeã", afirmou.

O governo argentino anunciou na última sexta-feira (11) um acordo com supermercados e fornecedores de bens de consumo de massa para congelar ou regular os preços de cerca de 1.500 produtos, na tentativa de conter uma inflação que deve chegar a 100% este ano.

O governo peronista de centro-esquerda está lutando contra uma queda na popularidade e protestos de rua, enquanto os preços em espiral minam o poder de compra dos consumidores.