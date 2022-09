Ministério Público pede a suspensão de leilão de rodovias paulistas na B3

O diretor-executivo diz que a tarifa estipulada pelo Governo de São Paulo é a mesma desde os anos 1990. Ele destaca, ainda, que os trechos rodoviários costumam exigir diferentes tipos de manutenção, indo da iluminação ao número de postos de pedágios instalados e o de funcionários necessários para a sua operação. "Mas na tabela [do Lote Noroeste], a tarifa de todas as nove concessões são iguais", afirma.

O advogado e diretor-executivo da Usuvias, Edison Araújo, celebra o posicionamento do Ministério Público nesta quinta. "Essas tarifas foram chutadas, não foram feitas com base em planilha", afirma. "Os pedágios de São Paulo são a galinha dos ovos de ouro da concessionárias. O governo fala que está zelando pelos usuários, mas não faz o mínimo necessário", segue.

"O Governo do estado de São Paulo pretende entregar para a iniciativa privada a exploração de seiscentos quilômetros de rodovias sem demonstrar, concretamente, como elaborou os cálculos do elevado valor das tarifas que serão pagas pelo uso das vias que cortam trinta e duas Comarcas paulistas", afirma o MP-SP.

De acordo com a Usuvias, porém, o governo planeja fazer um leilão avaliado em mais de R$ 10 bilhões sem apresentar uma planilha de cálculo que explique o valor das tarifas de pedágio que serão cobradas no local.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) solicitou nesta quinta-feira (15) a suspensão de um leilão do Governo de São Paulo que concederá para a iniciativa privada a exploração de 600 km de rodovias no estado. O parecer atende a uma ação apresentada pela Associação Brasileira de Usuários de Rodovias Sob Concessão (Usuvias) no início desta semana.

