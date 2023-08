Ministério Público de São Paulo abre inquérito para investigar 123milhas

Usuários da plataforma, no entanto, reclamam que o valor dos cupons não basta para comprar passagens vendidas a preço de mercado, em função do preço promocional dos pacotes.

Essa não é a primeira investigação aberta contra a 123milhas. Na segunda-feira (21), a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) do Ministério da Justiça instaurou um processo para investigar a suspensão de emissões de passagens promocionais pela plataforma.

A iniciativa se dá após a empresa ter suspendido pacotes e emissões de passagens aéreas de sua linha "Promo", que eram vendidos com preços menores do que os praticados pelo mercado.

