Ministério dos Transportes discute medidas para escoar safra nesta terça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério dos Transportes tem reunião marcada na manhã desta terça (7) com outras autoridades do governo para tratar do conjunto de medidas que está sendo elaborado para executar até abril com o objetivo de melhorar as condições do escoamento da safra.

Além do ministro Renan Filho (MDB-AL), estão previstas as presenças dos ministros Carlos Fávaro (Agricultura) e Márcio França (Portos e Aeroportos), o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, e diretores de órgãos como PRF, DNIT e ANTT.

Segundo o ministério, as ações com foco em logística devem contemplar as principais rotas do agronegócio como BR-163, BR-155/158, BR-135/MA, BR-116/RS, BR-470/SC e BR-364/MT.