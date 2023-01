Ministério da Justiça notifica Americanas e pede explicações sobre inconsistência na contabilidade

O valor ainda pode mudar, a depender da avaliação do juiz sobre o pedido de recuperação judicial e da negociação com os credores.

Como a Folha de S.Paulo revelou, a Americanas deverá entrar com um pedido de recuperação na Justiça nos próximos dias no valor de aproximadamente R$ 20 bilhões. Este é o montante estimado que os acionistas de referência teriam de injetar na companhia para salvá-la, mas, segundo pessoas que participaram das discussões, eles não aceitaram.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou a Americanas pedindo esclarecimentos sobre a crise de inconsistências em lançamentos contábeis da empresa no valor de R$ 20 bilhões.

